FİNANS

Konutta indirim kampanyası yarın sona eriyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 10:52 | Son Güncelleme

Gayrimenkul şirketleri tarafından 15 Mayıs'ta konut satışlarında başlatılan yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim kampanyasında yarın son gün

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul şirketleri tarafından 15 Mayıs'ta konut satışlarında başlatılan yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim kampanyası yarın sona eriyor.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) iş birliğiyle düzenlenen ve yaklaşık 1,5 aydır süren kampanyada sona gelindi.

Daha önce 15 Haziran'da biteceği açıklanan ancak seçimler ve Ramazan Bayramı nedeniyle 30 Haziran'a kadar uzatılan kampanya yarın bitiyor.

Başlangıçta 41 olan firma sayısının kısa sürede 50'ye çıktığı kampanya kapsamında 150'den fazla projeden yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirimle konut ve alma imkanı tanınıyor. Daha önce yapılan açıklamalarda kampanyanın başlamasının ardından henüz bir ay geçmeden binlerce konut satıldığı belirtilmişti.

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