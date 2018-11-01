FİNANS

"Konutta KDV indirimi sektöre nefes olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 11:02 | Son Güncelleme

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkan İnanç Kabadayı: - "Gayrimenkulde KDV oranının yüzde 8, tapu harçlarının da yüzde 3 olarak devam etmesi, hem sektördeki satışların hızlanması hem de iç piyasaya hareket getirmesi adına adeta bir nefes niteliğindedir" - Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal: - "Konutta KDV ve tapu harcındaki indirim süresinin uzatılması çok sevindirici. Yabancıya konut satışında yakaladığımız hikayeyi döviz kurunda başlayan sakinleme ve süresi uzatılan teşviklerle beraber iç pazarda da görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum" - AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu: - "Satışlardaki durgunluğun giderilmesi, ofis stokunun eritilmesi için KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 8'e düşürülmesi önemli bir adım. Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e düşürülmesinin de yıl sonuna kadar uzatılması sektöre hareket kazandıracak"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Gayrimenkul sektörü temsilcileri, konut satışlarında KDV ve tapu harçlarında yapılan indirimin yıl sonuna kadar uzatılmasının sektörde satışları artıracağını ve stokların erimesini sağlayacağını belirtiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konut satışlarında KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 8'e, tapu harçlarının da yüzde 4'ten yüzde 3'e indirilmesi uygulamasının yıl sonuna kadar süreceğini açıklaması, gayrimenkul sektöründe memnuniyetle karşılandı.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkan İnanç Kabadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gayrimenkulde KDV oranının yüzde 8, tapu harçlarının da yüzde 3 olarak devam etmesi, hem sektördeki satışların hızlanması hem de iç piyasaya hareket getirmesi adına adeta bir nefes niteliğindedir." dedi.

Yıl içinde yapılan kampanyalara değinen Kabadayı, sektörün bu kampanyaların yanı sıra söz konusu uygulamalar sayesinde 2018 sonunda geçen yıl yakalanan satış rakamına ulaşabileceğini söyledi.

Kabadayı, banka kredilerinde düşüşün başladığını, faizlerin gevşediğini ifade ederek, döviz kurundaki oynaklığın da azalmasıyla piyasanın rahatladığını kaydetti.

\

- "Ekonomiye sağlayacağı katma değer önemli"

İnanç Kabadayı, gerek Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı gerekse sağlanan teşviklerin tüketicilere çok ciddi fırsatlar sunduğunu belirterek, "Dolayısıyla hem tapu harcındaki indirimin devamı hem de KDV oranının yüzde 8'de tutulması, sadece gayrimenkul sektörü için değil, genel ekonomiye getireceği sürdürülebilir katma değer anlamında da oldukça önem taşıyor." dedi.

Satış hareketlerine bakıldığında talepte sıkıntı olmadığının görüldüğünü ifade eden Kabadayı, mevcut teşviklerin dönemsel olmasından ziyade kalıcı olmasının, hedeflenen sürdürülebilir büyümeye ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

\

- "Teşviklerle geçen yılki satış rakamlarını yakalayabiliriz"

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da konutta güven endeksinde bir süre sonra iyileşmenin görüldüğünü, bu gelişmenin üzerine "İmar Barışı"na başvurular, konutta KDV ve tapu harcındaki indirim süresinin uzatılmasının çok sevindirici olduğunu dile getirdi.

Yüzde 10'luk KDV indiriminin konut gibi yüksek ödeme yapılan bir alışveriş için çok önemli olduğunu, bu durumun alım için bekleyen talebi harekete geçireceğini belirten Akbal, yabancıya konut satışında yakaladıkları hikayeyi döviz kurunda başlayan sakinleme ve süresi uzatılan teşviklerle beraber iç pazarda da görmeye devam edeceklerini söyledi.

Geçen yılın 9 ayında 1 milyon 30 bin konut satıldığını, rakamın 2018'in aynı döneminde 1 milyon 2 bin seviyesine gerilediğini bildiren Akbal, "Aslında hafif bir düşüş var ama ekonomideki toparlanma ile yıllık konut satışında 2017'yi yakalamamız içten bile değil..." ifadesini kullandı.

\

- "Ofis stokunun erimesi için önemli bir adım"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu ise büyüklüğüne, konumuna ya da yapı ruhsat tarihine bakılmaksızın ticari amaçlı gerçekleştirilen tüm iş yerleri ve net alanı 150 metrekareden büyük tüm konutlar için yüzde 18 oranında olan KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesinin yıl sonuna kadar süreceğini hatırlatarak, 500 bin liralık bir konutun 90 bin TL olan KDV'sinin 40 bin TL'ye düşmüş olacağını aktardı.

Tavukçuoğlu, "Son yıllarda en fazla yatırım çeken alanların başında gelen ve özellikle de yoğunluğun Anadolu Yakası'nda olduğu ofis pazarında son bir yıldır daralma yaşanıyordu. Ofisteki arz fazlalığı da ofiste büyümenin gerilemesine neden olmuştur. Bundan dolayı boş kalan ofis sayısı artarak yüzde 25'lere yaklaştı. Diğer taraftan yeni yapılan ofislerin pazara girmeye devam ettiği görülüyor. Konutta olduğu gibi ofis pazarında da arz fazlalığı söz konusu. Satışlardaki durgunluğun giderilmesi, ofis stokunun eritilmesi için KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 8’e düşürülmesi önemli bir adım." şeklinde konuştu.

Tavukçuoğlu, tapu harçlarının yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürülmesinin de yıl sonuna kadar uzatılmasının sektöre hareket kazandıracağını ifade ederek, "Tapu harcının hiç süre konulmadan yüzde 1'e düşürülmesi, inşaat piyasasına daha çok bir hareket getirecektir." dedi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
İSO İstanbul PMI Ekim ayında hafif yükselişle 43.6 puandaİSO İstanbul PMI Ekim ayında hafif yükselişle 43.6 puanda
TMO fındık alımına başladıTMO fındık alımına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AYİDER Ege Yapı

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 42 ilde 1004 şirkete kayyum atandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 42 ilde 1004 şirkete kayyum atandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tales Matematik Müzesi gezici TIR'ı çocuklarla buluşuyor 

Tales Matematik Müzesi gezici TIR'ı çocuklarla buluşuyor 

Orkid’den "tabularla mücadelede" kadınlara destek 

Orkid’den "tabularla mücadelede" kadınlara destek 

Caz Festivali’nde 100'den fazla sanatçıyı 20 bin kişi izledi

Caz Festivali’nde 100'den fazla sanatçıyı 20 bin kişi izledi

Muşmula çiftçinin yüzünü güldürdü

Muşmula çiftçinin yüzünü güldürdü

Pamir: Adil sistem için "bordroluların vergi aralıkları" açılmalı

Pamir: Adil sistem için "bordroluların vergi aralıkları" açılmalı

'Her şey dahil sistemi olmazsa olmaz'

'Her şey dahil sistemi olmazsa olmaz'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.