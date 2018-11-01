"Konutta KDV indirimi sektöre nefes olacak"

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkan İnanç Kabadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gayrimenkulde KDV oranının yüzde 8, tapu harçlarının da yüzde 3 olarak devam etmesi, hem sektördeki satışların hızlanması hem de iç piyasaya hareket getirmesi adına adeta bir nefes niteliğindedir." dedi.

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Gayrimenkul sektörü temsilcileri, konut satışlarında KDV ve tapu harçlarında yapılan indirimin yıl sonuna kadar uzatılmasının sektörde satışları artıracağını ve stokların erimesini sağlayacağını belirtiyor.

Yüzde 10'luk KDV indiriminin konut gibi yüksek ödeme yapılan bir alışveriş için çok önemli olduğunu, bu durumun alım için bekleyen talebi harekete geçireceğini belirten Akbal, yabancıya konut satışında yakaladıkları hikayeyi döviz kurunda başlayan sakinleme ve süresi uzatılan teşviklerle beraber iç pazarda da görmeye devam edeceklerini söyledi.

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da konutta güven endeksinde bir süre sonra iyileşmenin görüldüğünü, bu gelişmenin üzerine "İmar Barışı"na başvurular, konutta KDV ve tapu harcındaki indirim süresinin uzatılmasının çok sevindirici olduğunu dile getirdi.

İnanç Kabadayı, gerek Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı gerekse sağlanan teşviklerin tüketicilere çok ciddi fırsatlar sunduğunu belirterek, "Dolayısıyla hem tapu harcındaki indirimin devamı hem de KDV oranının yüzde 8'de tutulması, sadece gayrimenkul sektörü için değil, genel ekonomiye getireceği sürdürülebilir katma değer anlamında da oldukça önem taşıyor." dedi.

Geçen yılın 9 ayında 1 milyon 30 bin konut satıldığını, rakamın 2018'in aynı döneminde 1 milyon 2 bin seviyesine gerilediğini bildiren Akbal, "Aslında hafif bir düşüş var ama ekonomideki toparlanma ile yıllık konut satışında 2017'yi yakalamamız içten bile değil..." ifadesini kullandı.

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- "Ofis stokunun erimesi için önemli bir adım"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu ise büyüklüğüne, konumuna ya da yapı ruhsat tarihine bakılmaksızın ticari amaçlı gerçekleştirilen tüm iş yerleri ve net alanı 150 metrekareden büyük tüm konutlar için yüzde 18 oranında olan KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesinin yıl sonuna kadar süreceğini hatırlatarak, 500 bin liralık bir konutun 90 bin TL olan KDV'sinin 40 bin TL'ye düşmüş olacağını aktardı.

Tavukçuoğlu, "Son yıllarda en fazla yatırım çeken alanların başında gelen ve özellikle de yoğunluğun Anadolu Yakası'nda olduğu ofis pazarında son bir yıldır daralma yaşanıyordu. Ofisteki arz fazlalığı da ofiste büyümenin gerilemesine neden olmuştur. Bundan dolayı boş kalan ofis sayısı artarak yüzde 25'lere yaklaştı. Diğer taraftan yeni yapılan ofislerin pazara girmeye devam ettiği görülüyor. Konutta olduğu gibi ofis pazarında da arz fazlalığı söz konusu. Satışlardaki durgunluğun giderilmesi, ofis stokunun eritilmesi için KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 8’e düşürülmesi önemli bir adım." şeklinde konuştu.

Tavukçuoğlu, tapu harçlarının yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürülmesinin de yıl sonuna kadar uzatılmasının sektöre hareket kazandıracağını ifade ederek, "Tapu harcının hiç süre konulmadan yüzde 1'e düşürülmesi, inşaat piyasasına daha çok bir hareket getirecektir." dedi.

