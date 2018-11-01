Konutta KDV ve tapu harçlarındaki indirim süresinin uzatılması

İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konut satışlarında KDV ve tapu harçlarında yapılan indirimin yıl sonuna kadar uzatılmasına ilişkin, "Bu karar, tüm iş insanları gibi bizi de sevindirdi. Bu durum, hem konut alıcısına hem de konut üreticisine ciddi fayda yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, konut satışlarında KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 8'e, tapu harçlarının da yüzde 4'ten yüzde 3'e indirilmesi uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılmasının sektöre 2 ay daha nefes aldıracağını belirtti.

Bu kararın, tüm iş insanları gibi kendilerini de sevindirdiğini vurgulayan Özyurt, "Devletin sektöre verdiği destekler daralan ekonomimize de katkı sağlayacaktır. Bu durum, hem konut alıcısına hem de konut üreticisine ciddi fayda yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Özyurt, gayrimenkul alım satımlarında devletin önemli bir gelir kaynağı olan tapu harcı düzenlemesi ile hem sektörün hem devletin hem de konut alıcısının kazanacağını kaydetti.