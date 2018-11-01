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Konutta KDV ve tapu harçlarındaki indirim süresinin uzatılması

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 13:17 | Son Güncelleme

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: - "Bu karar, tüm iş insanları gibi bizi de sevindirdi. Devletin sektöre verdiği destekler daralan ekonomimize de katkı sağlayacaktır. Bu durum, hem konut alıcısına hem de konut üreticisine ciddi fayda yaratacaktır" - Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır: - "Konut ve iş yeri alımında tapu harçlarının düşürülmesi, talebi daha da artıracak. Sektör için sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konut satışlarında KDV ve tapu harçlarında yapılan indirimin yıl sonuna kadar uzatılmasına ilişkin, "Bu karar, tüm iş insanları gibi bizi de sevindirdi. Bu durum, hem konut alıcısına hem de konut üreticisine ciddi fayda yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, konut satışlarında KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 8'e, tapu harçlarının da yüzde 4'ten yüzde 3'e indirilmesi uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılmasının sektöre 2 ay daha nefes aldıracağını belirtti.

Bu kararın, tüm iş insanları gibi kendilerini de sevindirdiğini vurgulayan Özyurt, "Devletin sektöre verdiği destekler daralan ekonomimize de katkı sağlayacaktır. Bu durum, hem konut alıcısına hem de konut üreticisine ciddi fayda yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Özyurt, gayrimenkul alım satımlarında devletin önemli bir gelir kaynağı olan tapu harcı düzenlemesi ile hem sektörün hem devletin hem de konut alıcısının kazanacağını kaydetti.

Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır da kararın çok yerinde olduğu belirterek, "Konut ve iş yeri alımında tapu harçlarının düşürülmesi, talebi daha da artıracak. Sektör için sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. Sektör temsilcileri olarak sektörü canlı tutmak için beklentilerimizi her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Bu tip uygulamaları sadece sektör açısından değerlendirmemek lazım. Ülke ekonomisinin daha da iyiye gitmesi için her sektörde adımlar atılmalı." ifadelerini kullanıldı.

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- "KDV indiriminde yüzde 10'luk bir avantaj, alıcı için büyük önem taşıyor"

Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü ise ülke büyümesine katkısı çok yüksek olan inşaat sektörünün geçici dalgalanmalardan etkilense de her geçen yıl artarak büyümeye devam edeceğini, bunun için piyasaya hareket katacak küçük destekler gerektiğini, KDV indirimi ve tapu harçlarındaki düşüşün de bu destekler arasında yer aldığını bildirdi.

Üçüncü, "Şimdi de KDV tapu harçlarındaki indirimin sürdüğü haberini aldık. Bu bizleri çok sevindirdi. KDV indiriminde yüzde 10'luk bir avantaj, alıcı için büyük önem taşıyor. Aynı şekilde tapu harçlarındaki indirim de önemli bir fırsat. Burada hem alıcı hem de konut üreticisi birlikte kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, kararın biriken stokların eritilmesine destek olacağını, KDV indirimi ve tapu harcındaki düşüşün, piyasayı ve yatırım kararını beklemeye alan konut alıcısını harekete geçireceğini vurguladı.

Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram, Türkiye genelinde satılmayı bekleyen 800 bin civarında konut bulunduğunu belirterek, "Durum böyleyken alınan tedbirler ve destek sağlayan kararlar, bu sektörün gelişmesi ve daha çok fayda sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla tapu harcı ve KDV oranlarındaki indirim süresinin yıl sonuna kadar uzatılmış olması çok yerinde bir karar olmuştur." ifadelerini kullandı.

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