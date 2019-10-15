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Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 13:47 | Son Güncelleme

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Eylül ayında yüzde 5.02 olarak kaydedilen stok erime hızı, son bir yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti.

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

İstanbul, 15 Ekim (DHA) - REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Eylül ayında yüzde 5.02 olarak kaydedilen stok erime hızı, son bir yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti.
Eylül ayında peşinat kullanımı yüzde 59, banka kredisi kullanımı yüzde 19, senet kullanımı ise yüzde 22 olarak belirlendi.
Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5’inin yabancılara yapıldığı Eylül ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.37 nominal oranda azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.36 arttı.
REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Eylül ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelediğimizde, peşinat ve banka kredisi kullanımının arttığını senet kullanımının ise azaldığını görüyoruz. Eylül ayında banka kredisi kullanım oranı yüzde 19’a ulaşsa da, faizlerin inmeye devam etmesiyle konut kredisi kullanımı yükselmeye devam edecektir. Aynı zamanda Eylül ayı stok erime hızının, son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinde konut kredisi faiz indiriminin payı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.
REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa da, REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Eylül ayı sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:
"Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.37 oranında azalış, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.36 oranında artış gerçekleşti. Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5.32’lik kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutlar tercih edildi. Eylül ayında yüzde 5.02 olarak kaydedilen stok erime hızı son 1 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiş görünüyor. Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemleri incelendiğinde, peşinat kullanım oranında Ağustos ayına göre Eylül ayında yüzde 43.76'lük, banka kredisi kullanım oranında ise yüzde 25.08'lik bir artış söz konusu."
Yeni konutlarda fiyat artışı yüzde 0.43
Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.37 nominal azalış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.36 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 86.70 oranında nominal artış gerçekleşti.
1+1 ve 3+1’de artış
Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, Eylül ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.48 oranında artış, 2+1 konut tipinde yüzde 0.73 oranında azalış, 3+1 konut tipinde yüzde 0.53 oranında nominal artış ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.67 oranında nominal azalış yaşandı.
Yabancıya satışlar 6 aylık ortalamanın altında
Eylül ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5’lik (son 6 aylık ortalama yüzde 7) kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda yüzde 37 oranında 1+1 özellikteki konutlar tercih edildi.
Peşinat ve banka kredisinde artış
Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Eylül ayında peşinat kullanımının yüzde 59, banka kredisi kullanımının yüzde 19 ve senet kullanım oranının yüzde 22 seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Ağustos ayında peşinat kullanımı yüzde 41, senet kullanımı yüzde 44, banka kredisi kullanımı ise yüzde 15 oranında gerçekleşmişti.
Stok erime hızında önemli artış
Yeni Konut Fiyat Endeksi, Eylül ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı stoklarda yüzde 5.02 oranında erime gözlendi. Ağustos ayı stok erime hızı yüzde 3.18 oranında gerçekleşmişti. Eylül ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 76’sı bitmiş, yüzde 24’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. (Fotoğraflı)

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

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