FİNANS

Konya Maktek Fuarı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 14:52 | Son Güncelleme

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü: - "İlk günden gayet olumlu bir katılım görüyoruz. İnşallah fuarın son gününe kadar da gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelen ziyaretçilerle iyi bir ticarete ev sahipliği yaparız"

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliğiyle düzenlenen Konya Maktek Fuarı başladı.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'da iki yılda bir düzenlenen fuarın bu yıl itibarıyla Konya'da da iki yılda bir gerçekleştirileceğini söyledi.

Fuarın takım tezgahları sektöründe Avrupa'nın 3 büyük fuarından biri olduğunu belirten Ersözlü, şöyle devam etti:

"Artık dünyada aranılan bir marka olan Maktek markasını Konya'ya getirdik. Konya'da 2 yılda bir yapılacak fuar, takım tezgahları sektöründe, yani makina yapan makinaların sergileneceği konseptte hazırlandı. İlk senesinde 20 ülkeden 276 firma katılıyor. Yüksek teknoloji makinaların sergilendiği bu fuarda ilk kez Konya'ya gelen firmalar var. Şu anda iyi bir talep var. İlk günden gayet olumlu bir katılım görüyoruz. Firmalar memnunlar. İnşallah fuarın son gününe kadar da gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelen ziyaretçilerle iyi bir ticarete ev sahipliği yaparız. Konya'dan, sektörün üretimine, ihracatına destek olmak istiyoruz."

Üretim işi yapan bütün sanayicilere fuarı ziyaret etmelerini öneren Ersözlü, "Katkıları dolayısıyla TİAD'a, Makine İmalatçıları Birliğine, KOSGEB'e, Konya ticaret ve sanayi odasına teşekkür ediyorum. 4 gün boyunca ziyaretçilerimizi bekliyoruz." dedi.

Takım tezgahları ve metal işleme alanında üreticileri ve kullanıcıları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen fuarın açılışına, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Babür Özçelik, iş adamları, sanayiciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, açılış kurdelasını kestikten sonra fuar alanını gezdi, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Fuar, 10-12 Nisan'da 10.00-19.00, 13 Nisan Cumartesi günü ise 10.00-18.00 saatlerinde gezilebilecek.

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