FİNANS

Konya Maktek Fuarı sona erdi

FİNANS HABERLERİ  | 14.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından TİAD iş birliğiyle düzenlenen Konya Maktek Fuarı, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırladı

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliğiyle düzenlenen Konya Maktek Fuarı'nı, Türkiye'den ve 47 ülkeden yaklaşık 30 bin ziyaretçi gezdi.

TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Konya Ticaret Odası-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde 10-13 Nisan'da gerçekleştirilen Konya Maktek Fuarı'nda, 20 ülkeden 276 katılımcı firma ve firma temsilciliği, makine teknolojileri alanında en yeni ürünlerini sergiledi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen, 47 ülkeden ve Türkiye'nin 66 kentinden 29 bin 753 ziyaretçiyi ağırlayan Konya Maktek Fuarı’nda, yurt içinde ve yurt dışında makine sektöründe faaliyet gösteren iş insanları ve sektör temsilcileri, son teknolojileri görme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük üretici firmalarının yer aldığı fuara yaklaşık 276 firma katıldı. İstanbul ve İzmir'den sonra fuarımız Konya'dan da Türkiye ekonomisine yeni bağlantıların kurulması noktasında ciddi bir olanak sağladı. Üretimin temeli olan takım tezgahları sektörünün ülkemiz için stratejik bir önemi var. Takım tezgahları ne kadar çok artarsa sanayimiz o kadar çok gelişir, üretimimiz o kadar çok büyür ve ihracat değerlerimiz o kadar çok artar. Bu nedenle de Maktek Fuarı'nı sektör için önemli bulduğumuz kadar, Türkiye ekonomisi için de önemli buluyoruz. Bu vesileyle fuara katılan ve fuarımızı ziyaret eden tüm sektör temsilcilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

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Konya Maktek Fuarı TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü ziyaretçi

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