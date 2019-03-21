FİNANS

Konya OSB'de 5 yılda 109 fabrika açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü: - "Tahsise açtığımız organize sanayi bölgesindeki 4'üncü ve 5'inci kısım genişleme alanında, son 5 yılda 109 yeni fabrika üretime geçti. Bu fabrikalarımız 12 bin insanımıza doğrudan yeni istihdam sağladı"

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, son 5 yılda Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 109 fabrikanın üretime geçtiğini ve 12 bin yeni istihdam oluşturulduğunu söyledi.

Kütükcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'nın ülkenin sanayi merkezlerinden de birisi haline geldiğini vurguladı.

Konya OSB'nin Türkiye'nin önde gelenleri arasında yer aldığını dile getiren Kütükcü, şöyle konuştu:

"Tahsise açtığımız organize sanayi bölgesindeki 4'üncü ve 5'inci kısım genişleme alanında, son 5 yılda 109 yeni fabrika üretime geçti. Bu fabrikalarımız 12 bin insanımıza doğrudan yeni istihdam sağladı. Böylece bölgemizde üretim yapan toplam fabrika sayısı 613'e, toplam istihdam ise 42 bine ulaştı. Ayrıca geçtiğimiz yılın eylül ayından bu yana zor ekonomik şartlara rağmen 5. Kısım Genişleme Alanı'nda 87 parselin daha sanayicilerimize tahsisini gerçekleştirdik. Konya, tüm bu sanayi yatırımlarıyla ve güçlenen istihdam yapısıyla ülkemize daha fazla katkı verecek. Sanayicilerimiz bugüne kadar her zaman Türkiye'nin gücüne inandı, durmadan çalıştı, üretti. Bundan sonra da aynı inançla ve kararlılıkla üretmeye devam edeceğiz."

- İstihdam artacak

Kütükcü, Konya OSB'de otomotiv endüstrisinden makine imalat sanayisine, dökümden gıdaya, ilaçtan mobilyaya pek çok sektörde üretim yapıldığını aktardı.

Bölgenin büyümeye devam ettiğini ifade eden Kütükcü, "Önümüzdeki yıllarda 5. Kısım Genişleme Alanı'nın tamamında üretime geçilmesiyle Konya OSB'deki toplam firma sayımız 750'nin üstüne, istihdamımız da 55 binlere ulaşacak." diye konuştu.

- Yatırımcılara dünya standartlarında hizmet

Konya OSB'deki tüm yatırımcılara dünya standartlarında altyapı hizmeti verdiklerini anlatan Kütükcü, şunları kaydetti:

"Bir yatırımcı neye ihtiyaç duyarsa OSB'mizde bu imkanlara sahibiz. Yatırımcılarımıza aynı standartlarda hizmet üretiyoruz. Bölgemizin dört bir yanını saran ve güçlü iletişim imkanı sunan fiber optik altyapımızla, içme suyu arıtma ve atık su arıtma tesislerimizle, güneş enerjisi santrallerimizle, hava kargo ve lojistik hizmetlerimizle, meslek lisemiz, Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgemizle, itfaiye teşkilatımızla, sosyal tesislerimizle, bölgemizin kendi yeşilini üreten fidanlık ve sera alanımızla tam bir şehir görünümündeyiz."

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Konya Organize Sanayi Bölgesi Konya Sanayi Odası Memiş Kütükcü

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