FİNANS

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 10:57 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilenen Konya Ovası, ayçiçek üretiminde de Trakya bölgesiyle yarışır hale geldi.

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)- TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilenen Konya Ovası, ayçiçek üretiminde de Trakya bölgesiyle yarışır hale geldi. Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, ''Konya Ovası, ayçiçeği ekim alanının yüzde 10'unu, üretimde de yüzde 15'ini karşılıyor. Konya, 260 bin tonluk yağlık ayçiçeği üretimi ile Edirne ve Tekirdağ'dan sonra üçüncü büyük üretim merkezi haline geldi" dedi.

38 bin 873 kilometrekare yüzölçümüne sahip Konya Ovası'nın yüzde 47'si tarım arazisinden oluşmaktadır. Yılda yaklaşık 5 milyon ton tahıl üretimiyle de Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinmektedir. Konya Ziraat Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya Ovası'nın tarım sektöründe artık sadece tahılla değil, ayçiçek üretiminde de ön planda olduğunu belirtti.

Soylu, şunları söyledi:

"Konya son yıllarda özellikle yağlık ayçiçeğinde önemli bir üretim merkezi haline geldi. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi karlılık oranının özellikle birim alan fiyatlarının giderek çiftçiyi tatmin eder boyuta gelmesidir. 2017 istatistiklerine göre ülkemizde 681 bin hektar ayçiçeği ekim alanı var. Bu ekim alanının yaklaşık yüzde 10’u Konya'dadır. Ekim alanının yüzde 10'unun Konya'da olmasına rağmen birim alandan alınan verimin yüksek olması nedeniyle üretimin yüzde 15’i Konya Ovası oluşturuyor. Türkiye genelinde 1 milyon 800 bin ton üretim varken bunun yaklaşık 260 bin tonu Konya Ovası'nda gerçekleşiyor. Bunun en önemli sebebi ayçiçeği üretiminde üst düzey yetiştirme teknikleri kullanılmasıdır. Bu da Türkiye'deki en yüksek verimlerin bu bölgede alınmasına neden oluyor. Birim alanda, Türkiye ortalamasının yaklaşık 100-150 kilogram daha fazlası kadar bir verim alıyoruz.''

BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR

Soylu, bölgedeki ayçiçek üretiminin Konya havzası olarak Aksaray ve Karaman da dahil edildiğinde bu rakamın yıllık yaklaşık 350 bin tona çıktığını kaydetti. Soylu, ''Konya, Karaman ve Aksaray'ı içine alan Konya havzası, 1 milyon ton üretime sahip Trakya'dan sonra en önemli ayçiçeği üretim bölgesidir. Konya havzası yaklaşık 350 bin ton ile Türkiye ayçiçeği üretiminin yüzde 20’sini oluşturuyor. Konya’da artık, Edirne ve Tekirdağ’dan sonra ilk üçte olan bir ilimiz'' dedi.

PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da 73.1’e yükseldiTüketici Güven Endeksi Temmuz’da 73.1’e yükseldi
Serbest bölgede istihdam arttıSerbest bölgede istihdam arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Bilecik'te yetiştirilen 4 kilogram fasulye 360 bin liraya satıldı

Bilecik'te yetiştirilen 4 kilogram fasulye 360 bin liraya satıldı

Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)

İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği

İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da 73.1’e yükseldi

Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da 73.1’e yükseldi

Serbest bölgede istihdam arttı

Serbest bölgede istihdam arttı

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'da

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'da

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.