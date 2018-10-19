Konya Ovası'nda çiftçinin yeni gözdesi mısır

SAVAŞ GÜLER - Dünyada tarımsal faaliyetlere uygunluk açısından en önemli ovalardan biri konumundaki Konya Ovası'nda, ekonomik getirisinden dolayı buğdaya alternatif olarak olarak ekilen mısır, bölge çiftçisinin gözdesi oldu.

Ulusal Hububat Konseyi'nin raporuna göre, son yıllarda hayvansal besin ağırlıklı beslenme ve biyoetanolün de içerisinde bulunduğu endüstriyel ihtiyaç dolayısıyla, tüketimi giderek arttığı için mısırın gelecekte daha çok önem kazanacağı öngörülüyor.

Konyalı çiftçilerin ekimini her geçen yıl arttırdığı mısır, ülkenin ihtiyacını önemli oranda karşılayarak, ithalatın da önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya ve çevresinde mısır hasadının iklimsel şartlardan dolayı 20 gün erken başladığını söyledi.

Mısır hasadının başlamasından itibaren borsada mısır alım ve satışının yapıldığını belirten Çevik, "Çiftçilerle görüşmelerimizde bu seneki rekoltenin geçen seneye göre daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Konya'da mısır ekim alanlarında artış olduğu için ortalama 1 milyon tona yakın rekolte bekliyoruz. Karaman ve Aksaray'ı da dahil edince 1,4 milyon ton civarında rekolte bekleniyor." diye konuştu.