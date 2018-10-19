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Konya Ovası'nda çiftçinin yeni gözdesi mısır

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en önemli tahıl üretim merkezi Konya Ovası'nda, buğdaya alternatif olarak ekilen mısır, her geçen yıl artan ekim alanı ve yüksek rekoltesi ile çiftçinin gözdesi oldu - KTB Başkanı Hüseyin Çevik: - "Konya'da mısır ekim alanlarında artış olduğu için ortalama 1 milyon tona yakın rekolte bekliyoruz. Karaman ve Aksaray'ı da dahil edince 1,4 milyon ton civarında rekolte bekleniyor"

SAVAŞ GÜLER - Dünyada tarımsal faaliyetlere uygunluk açısından en önemli ovalardan biri konumundaki Konya Ovası'nda, ekonomik getirisinden dolayı buğdaya alternatif olarak olarak ekilen mısır, bölge çiftçisinin gözdesi oldu.

Ulusal Hububat Konseyi'nin raporuna göre, son yıllarda hayvansal besin ağırlıklı beslenme ve biyoetanolün de içerisinde bulunduğu endüstriyel ihtiyaç dolayısıyla, tüketimi giderek arttığı için mısırın gelecekte daha çok önem kazanacağı öngörülüyor.

Konyalı çiftçilerin ekimini her geçen yıl arttırdığı mısır, ülkenin ihtiyacını önemli oranda karşılayarak, ithalatın da önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya ve çevresinde mısır hasadının iklimsel şartlardan dolayı 20 gün erken başladığını söyledi.

Mısır hasadının başlamasından itibaren borsada mısır alım ve satışının yapıldığını belirten Çevik, "Çiftçilerle görüşmelerimizde bu seneki rekoltenin geçen seneye göre daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Konya'da mısır ekim alanlarında artış olduğu için ortalama 1 milyon tona yakın rekolte bekliyoruz. Karaman ve Aksaray'ı da dahil edince 1,4 milyon ton civarında rekolte bekleniyor." diye konuştu.

- "Ülkemizde de mısır ekimi artıyor"

Çevik, borsa satış salonundaki fiyatların geçen yıla oranla yüzde 25 civarında arttığını, bunun da çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Bu seneki maliyet hesaplamasında gübre ve enerji giderinin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yılın harcamaları çiftimiz açısından daha yüksek olabilir. Bu sebeple önlem almalarını tavsiye ediyoruz. Dünya genelinde 1 milyar tona yakın mısır üretimi var. Mısır üretiminin yüzde 70-80 civarı, hayvan yemi ham maddesinde kullanılıyor. Bunun yanında insanlar da enerji ve proteininin yüzde 11'ini mısırdan alıyor. Bunun için ülkemizde de mısır ekimi artıyor."

Türkiye'de yıllık mısır rekoltesi genel ortalamasının 5,5-6 milyon milyon ton olduğunu aktaran Çevik, geçen yıl 6,8 milyon ton civarında üretim yapıldığını, bu yıl da mısır rekoltesinin 5,7 milyon ton civarında beklendiğini bildirdi.

- Alım fiyatı 950 lira olarak belirlendi

Çevik, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pamuğa verilen destekten dolayı mısır ekiminde düşüş yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Konya çevresinde üretilen mısırın kalitesi, Türkiye genelindeki üretime katkı sağlıyor. 2001 yılından bu yana baktığımız zaman 3,5-4 kat fazla üretimimiz var. Bu, kırsaldaki üreticimizin gelirinin artması demek. Toplumun gelir düzeyi arttığından proteinle beslenme fazlalaştığı için mısır üretimine ihtiyaç giderek artıyor. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mısır alım fiyatı 2018 Ekim ayından itibaren 950 lira olarak belirlendi. Ortalama 50-55 lira destek alınacağını düşünürsek, üreticimizin eline ton başına 1005 lira geçecek. Lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK primi muafiyeti, ton başına 25 lira nakliye, araç başına 25 lira analiz desteğiyle depo kira ücreti desteğinin yanında, ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar yüzde sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanıyla, peşin ödeme gibi avantajlar da mevcut."

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