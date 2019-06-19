FİNANS

Konya Şeker'den çiftçiye 29 milyon lira mazot avansı (2) - Yeniden

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

Sayın yazı işleri müdürlerine, 'Konya Şeker'den çiftçiye 29 milyon lira mazot avansı' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan 'motorin rakamı' düzeltmesi nedeniyle yeniden veriyoruz.

Konya Şeker'den çiftçiye 29 milyon lira mazot avansı (2) - Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine,
'Konya Şeker'den çiftçiye 29 milyon lira mazot avansı' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan 'motorin rakamı' düzeltmesi nedeniyle yeniden veriyoruz.
------------------

KONYA, (DHA) - KONYA Şeker Fabrikası'nca çiftçiye, 29 milyon 774 bin 920 lira tutarında, 4 milyon 659 bin 612 litre motorin avansı dağıtılacak. Pankobirlik Başkanı Recep Konuk, "Bizim odak noktamız, üretim ve üreten olduğu için sadece bir gün değil her gün çiftçinin yanındayız" dedi.
İstanbul Sanayi Odası'nın 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 4 şirketiyle yer alan Konya Şeker tarafından çiftçiye destek sürdürülüyor. Pankobirlik Başkanı Konuk, varlık sebeplerinin üretimi ve üreteni desteklemek olduğunu belirterek Konya Şeker’in bu önceliğinin şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman değişmeyeceğini söyledi.
Bu yıl üreticinin omzundaki yükün arttığı bir dönem olduğunu kaydeden Konuk, ''Ekonomik konjonktürü ve özelikle reel sektörde yaşanan bu seneye mahsus geçici zorlukları, piyasalardaki nakit sıkışıklığını söylemeye gerek yok. Paranın maliyetinin arttığı bu dönemde herkes, her şirket için hesap cüzdanındaki meblağı büyütmek daha önemli hale gelebilir. Ancak biz parayı büyütmenin hesabını değil, tarladaki ürünü büyütmenin hesabını yaparız. Bu sene zor bir sene. Üreticinin de şirketlerin de omzundaki yükün özellikle finansman yükünün arttığı bir sene. Biz var günde de dar günde de çiftçinin yanında olan bir kurumuz. Bu dar günde de biz yapabildiğimizin yine en çoğunu yapacağız ve çiftçinin yüküne omuz vereceğiz, piyasaların üreticiyi daraltmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.
'ÖNCELİĞİNİZ ÜRETİCİ İSE MAZARET DEĞİL ÇARE ÜRETİRSİNİZ'
Avans uygulamasının bir şirketin tarifi için en önemli göstergelerden biri olduğunu ifade eden Konuk, ''Bir şirketin bilanço odaklı mı, üretim odaklı mı, üretici odaklı mı olduğunu avans uygulamasından anlarsınız. Eğer önceliğiniz üretim ve üretici ise o toprağa atılacak tohumdan, o toprağı işleyecek traktörün deposuna kadar, hatta o toprağı işleyecek üreticinin günlük ihtiyaçlarına kadar her şeyi düşünür ve mazeret değil çare üretirsiniz. Odak noktanız bu değilse sadece hasatta görünürsünüz. Bizim odak noktamız, üretim ve üreten olduğu için sadece bir gün değil her gün çiftçinin yanındayız" dedi.
Konuk, çiftçilere 20 Haziran Perşembe günü 29 milyon 774 bin 920 lira tutarında 4 milyon 659 bin 612 litre motorin avansı dağıtacaklarını belirtti. Konya Şeker’in büyümeye devam edeceğini ifade eden Konuk, ''Bugün 45 tesisimiz var. İSO ilk 500 listesinde Konya Şeker, Panagro, Soma ve Kangal olmak üzere 4 şirketimiz yer alıyor. Toplamda 4 şirketimizin cirosu 6 milyar 531 milyon 629 bin 925 lira. Türkiye’nin ilk 4 gıda devinden birisiyiz. Toplamda ihracat yaptığımız ülke sayısı 74, ihracat rakamımız ise 100 milyon dolar civarındadır. Konya Şeker, gıda sektöründe içerde artık en büyükler arasında yerini almış, dışarda ise dev adımlarla ilerlemeye başlamıştır. Al elmaya taş atan çok olur. Bizim de elmamız hem gittikçe büyüyor, hem de alı göz kamaştırıyor. Tam da İSO 500’de 4 şirketimizle yer aldığımızın ilan edildiği günlerde, okyanus ötesinden atılan taş aslında bu başarıya atılan taştır. Akıllı bir insan için asıl övgüler, dostlarının beğenmeleri değil, düşmanlarının diş gıcırtılarıdır, diyor yazar. Bizim için bu diş gıcırtıları yaptığımız işlerin doğruluğunun tescilidir'' diye konuştu.
'19 YILDA BÜYÜDÜK'
Konya Şeker'in 1999 yılında çiftçiden sadece pancar alabildiğini hatırlatan Konuk, ''Konya Şeker’in büyümesi üretimin büyümesi, üreticinin işinin büyümesi, ağılın, ahırın büyümesi, harmanda işlerin artması demektir. Konya Şeker’in, 1999 yılında çiftçiden alabildiği tek ürün pancardı ve ödediği pancar bedeli yaklaşık 55 milyon liraydı. ‘Hedefimiz, büyüyerek tarımsal üretimi de büyütmek’ diyerek çıktığımız yolda 2018 yılı itibarıyla üreticisinden 26 kalem ürün alımı yapan ve 2 milyar 300 milyon lira ürün bedeli ödeyebilen bir kurum haline geldik. Bu rakamlar bile, üreticimizin ülkemizin zenginliğinden aldığı payın son 19 yılda nasıl arttığını göstermesi bakımından çok önemlidir. Konya Şeker büyümeye de devam edecek, birilerinin canını sıkmaya, birilerinin ayağına basmaya, bu büyümeden rahatsız olanların rahatını bozmaya devam edecek" dedi.

FOTOĞRAFLI

Konya Şeker'den çiftçiye 29 milyon lira mazot avansı (2) - Yeniden

PARTNER'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları
Emirates İstanbul ve İzmir'e kabin görevlisi alımına geliyor, kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama hizmetiEmirates İstanbul ve İzmir'e kabin görevlisi alımına geliyor, kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama hizmeti
'Japon eriğinde girdi fiyatları düşürülsün' talebi'Japon eriğinde girdi fiyatları düşürülsün' talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

105 milyon liraya satılık ada

105 milyon liraya satılık ada

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Kilosu 1 liradan satılıyor! Kasa kasa aldılar

Kilosu 1 liradan satılıyor! Kasa kasa aldılar

Bakan açıkladı: 2 milyar TL destek verilecek

Bakan açıkladı: 2 milyar TL destek verilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘İsfanbul Resort’ ile hedef 3 milyon turist

‘İsfanbul Resort’ ile hedef 3 milyon turist

Türkiye'nin ilk üzüm hasadı Tarsus'ta yapıldı

Türkiye'nin ilk üzüm hasadı Tarsus'ta yapıldı

Emirates İstanbul ve İzmir'e kabin görevlisi alımına geliyor, kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama hizmeti

Emirates İstanbul ve İzmir'e kabin görevlisi alımına geliyor, kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama hizmeti

'Japon eriğinde girdi fiyatları düşürülsün' talebi

'Japon eriğinde girdi fiyatları düşürülsün' talebi

Kütahya’da dolu, çileği vurdu

Kütahya’da dolu, çileği vurdu

"Avrupa'da tersanecilik hizmetinde birinciyiz"

"Avrupa'da tersanecilik hizmetinde birinciyiz"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.