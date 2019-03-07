FİNANS

Konya Şeker'den pancar üreticilerine avans müjdesi

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

  KONYA Şeker Fabrikası, 2018-2019 pancar alımı döneminde üreticiden aldığı pancarların bedelini ödemeye devam ediyor. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, geçen yılın üretici açısından zor geçtiğini belirterek, "Bu sene pancar parasının yaklaşık yüzde 69'unu daha pancar tarladayken, ödedik'' dedi.  Konya Şeker Fabrikası, 2018-2019 kampanya döneminde üreticiden aldığı pancarların bedelini ödemeye devam ediyor.

Konya Şeker'den pancar üreticilerine avans müjdesi

KONYA, (DHA)- KONYA Şeker Fabrikası, 2018-2019 pancar alımı döneminde üreticiden aldığı pancarların bedelini ödemeye devam ediyor. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, geçen yılın üretici açısından zor geçtiğini belirterek, "Bu sene pancar parasının yaklaşık yüzde 69'unu daha pancar tarladayken, ödedik'' dedi.
Konya Şeker Fabrikası, 2018-2019 kampanya döneminde üreticiden aldığı pancarların bedelini ödemeye devam ediyor. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, konuyla ilgili açıklamasında, Konya Şeker'in bu yıl çiftçiden onlarca kalem ürün aldığını belirtti. Çiftçinin emeğinin alın teri kurumadan ödendiğine dikkat çeken Konuk, şunları söyledi: ''Hep söyledik, Konya Şeker, çiftçi daha çok üretsin, emeğinin karşılığını alnının teri kurumadan alsın diye var. 2018-2019 kampanya döneminde çiftçimizden toplamda 3 milyar 410 milyon 757 bin 867 kilo pancar aldık. Pancar bedeli olarak da üreticiye toplamda 892 milyon 493 bin 857 lira ödüyoruz. Bu bedelin üçte ikisinden fazlasına tekabül eden kısmı olan 619 milyon 124 bin lirayı, 2018 yılı mart ayında gübre desteğiyle başladığımız ve periyodik aralıklarla sürdürdüğümüz avans ödemeleriyle daha ürün fabrikaya gelmeden önce ayni ve nakdi olarak ödemiştik. Geçtiğimiz yıl üretici açısından ülkemizin uğradığı finansal saldırılar sebebiyle zor bir yıldı. Finansmana erişimin zorlaştığı ve pahalılaştığı bir yıldı. Konya Şeker olarak biz o zor yılda üreticimizin işini kolaylaştırmak, finansman maliyeti nedeniyle kazancından kaybetmesinin önüne geçmek için önceki yıllara göre avans miktarını arttırdık. Önceki yıllarda alımını yapacağımız pancarın toplam bedelinin yarısından biraz fazlasını pancarı teslim almadan avans olarak öderken bu sene pancar parasının yaklaşık yüzde 69'unu daha pancar tarladayken, ödedik.''
Konuk, Konya Şeker'in bu yıl üreticilere pancar bedeli dahil toplam ürün bedeli olarak 2 milyar 300 milyon ödeme yaptığını söyledi. Konuk, ''Türkiye'de üretilen şekerin beşte birini tek başına Konya ve Çumra Şeker Fabrikaları'nda üreten Konya Şeker, 2018-2019 kampanya döneminde, alımını gerçekleştirdiği 3 milyar 410 milyon 757 bin 867 kilo pancardan 465 milyon 980 bin kilo şeker üretti. Kampanya döneminde 140 milyon 618 bin 633 kilo melas üreten Konya Şeker, yaptığı 774 milyon 333 bin 490 kilo küspe üretimi ile de bölge hayvancılığının kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladı'' diye konuştu.

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Konya Şeker'den pancar üreticilerine avans müjdesi

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