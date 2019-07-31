Konya Şeker’den patates üreticilerine hasat öncesi bakım avansı

KONYA, (DHA) - KONYA Şeker tarafından pancar üreticilerine dağıtılan 40 milyon liraya yakın nakit avansın ardından patates üreticilerine de hasat öncesi masraflarını karşılayabilmeleri için bakım avansı veriliyor.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, patates üreticisine, 2013'te kurdukları Doku Kültürü Laboratuvarı'nda üretip, mini yumrulardan çoğalttıkları, ilk defa kullanılan patates tohumluklarını geçen yıl ve bu sene dağıttıklarını söyledi. Konuk, 1 yaşındaki bu tohumların Türkiye'ye ithalat yoluyla gelen 6- 7 yaşındaki tohumluklara göre daha yüksek verimli ve hastalıklardan ari hasada imkan verdiğini, bunun da üreticinin gelirini artırdığını, gelecek yıllarda bu değişen üretim şartlarının Konya'daki patates üreticisini verim ve kalitede birkaç adım öne çıkaracağını kaydetti. Konuk, "Patates hassas bir bitki. Sökümden önce mutlaka bakımının, yabancı ot mücadelesinin, boğaz dolumunun yapılması, mantar hastalıklarına karşı ilaçlamasının tamamlanması gerekiyor. Biz de üreticimizin hasatta yüzünün gülmesi, ekonomik sebepler ile tarlalarının bakımını aksatmaması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlıyor, nakit avans ile üreticimizin yanında yer alıyoruz" dedi.

AVANSLAR YATIRILACAK

Hasat öncesi yapılması gereken ve alınacak verim ile patatesin kalitesini etkileyen yabancı ot mücadelesi, boğaz dolumu, mantar hastalıkları ile mücadele gibi işler için üreticinin nakit ihtiyacının arttığı dönemde üreticilerini desteksiz bırakmayan Konya Şeker tarafından 31 Temmuz Çarşamba günü avanslar hesaplara yatırılacak. Üreticilerine 6 bin dekarlık alanda sözleşmeli üretim yaptıran Konya Şeker, ekimini yaptırdığı patatesin tohumluklarını da doku kültürü ile ürettiği mini yumrulardan hastalıklardan ari olarak yetiştirip, ilk jenerasyon olarak üreticilerine tohum avansı olarak dağıtıyor. Patates tarımında en büyük masraf kalemleri arasında yer alan tohum temini ve bakımda üreticisini yalnız bırakmayan Konya Şeker, üreticisine verdiği bu destek ile de Seydibey Dondurulmuş Parmak Patates Üretim Tesisleri'nde benzer tesislere göre çok daha düşük fireli üretim gerçekleştirebiliyor.

'YATIRIMLARIMIZI, ÇİFTÇİ DAHA ÇOK KAZANSIN, DİYE YAPTIK'

Üreticisinden 1999 yılından önce sadece pancar alımı yapan Konya Şeker’in bugün itibarıyla 26 kalem ürün aldığını belirten Pankobirlik Genel Başkanı Konuk, şunları söyledi:

"Bizim ortaklarımız pancar üreticisidir; ancak onların tek üretim kalemi pancardan ibaret değildir. Bizim üreticilerimiz bu bölgede üretilen veya üretilebilecek her ürünün de üreticisidir. Konya’yı patates üretiminde de ülkemizde ön sıraya taşımak için yaptığımız Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Tesisidir. Bu yatırımı yapmadan önce bölgemizde patatesin verimli şekilde üretilip üretilemeyeceğini çiftçi şartlarında yıllarca test ettik. Üreticimizin gelirini çeşitlendirebileceğine, arttırabileceğine deneme üretiminde erişilen rakamlar ile kanaat getirince de yatırımı yaptık. İkinci aşama da üreticimizin dekardan daha çok patates alabilmesi, aldığı patatesin de çürük çarık olmaması, çok hassas bir bitki olan patatesin hastalığa boyun eğmemesi için mini yumrudan patates tohumluğu üretmek için yeni bir adım attık. Ülkemizde 6'ncı 7'nci jenerasyon ithal tohumluklar kullanılıyor, bu da bitkiye çok iyi bakılsa bile hastalıklı ürün hasadına, dekardan daha az verim alınmasına sebep oluyordu. Bunu değiştirmek bizim vazifemiz dedik gereğini yaptık."

Recep Konuk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Uzun ve meşakkatli bir süreci iki sene önce tamamladık. Doku Kültürü Laboratuvarlarımızda patates yaprağından ürettiğimiz mini yumruları, dış etkilerden korunaklı tarlalarımızda tohumluk olarak çoğalttık. İlk kez geçtiğimiz yıl sözleşmeli üretim yapan üreticilerimize bu ilk jenerasyon hastalık bulaşmamış, hastalıktan ari tohumlukları dağıttık. Dekara verim ve kalite hem üreticimizi hem de işletmemizi memnun etti. Bu sene de yine üreticilerimize kendi ürettiğimiz ilk jenerasyon tohumlukları dağıttık. Bu sene de yapılan analizler patatesten hem üreticimizin yüzünün güleceğini hem de Seydibey Tesisimizin bölgemizin kalite standardı Türkiye ortalamasının üstünde olana hammadde ile en düşük fireli üretim yılını yaşayacağını, bunun da kurumumuzun karlılığına katkı yapacağını dolayısıyla da pancar üreticisine de ayçiçeği üreticisine de bu verimliliğin katkısının olacağını işaret ediyor. Analizler her ne kadar iyi olsa da bizim bir iş daha yapmamız gerekiyordu. Patates hassas bir bitki. Sökümden önce mutlaka bakımının, Yabancı ot mücadelesinin, boğaz dolumunun yapılması, mantar hastalıklarına karşı ilaçlamasının tamamlanması gerekiyor. Biz de üreticimizin hasatta yüzünün gülmesi, ekonomik sebepler ile tarlalarının bakımını aksatmaması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlıyor, sürekli hale getirdiğimiz desteğimizi sürdürüyor, nakit avans ile üreticimizin yanında yer alıyoruz."

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