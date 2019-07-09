FİNANS

Konya Şeker'den üreticilere 39 milyon lira nakit avans desteği

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2019 18:07 | Son Güncelleme

KONYA Şeker, çapa ücreti, su parası ve hububat hasadı nedeniyle masraf kalemleri artan üreticiye 39 milyon 395 bin 772 lira nakit avans desteği verdi.

Konya Şeker'den üreticilere 39 milyon lira nakit avans desteği

KONYA, (DHA)- KONYA Şeker, çapa ücreti, su parası ve hububat hasadı nedeniyle masraf kalemleri artan üreticiye 39 milyon 395 bin 772 lira nakit avans desteği verdi. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, her hal ve şartta üretimin sürdürülmesini sağlamayı birinci vazife olarak gördüklerini söyleyerek, "Avans desteği hem ekonomik hem de sosyal hayatın dayanağı olan tarlanın yeşermesini sağlar" dedi.
'İSO 500' sıralamasına 4 şirketiyle Konya’nın ihracat şampiyonu olan, 'Fortune 500' listesinde bu sene 4 sıra yükselerek ekonomide dalgalanmaların olduğu bir dönemde her istatistikte, yapılan her araştırmada istikrarlı bir görünüm arz eden Türkiye’nin gıda devi Konya Şeker, aynı istikrarı üreticiye verdiği destek konusunda da sürdürüyor. 15 gün önce 29 milyon 774 bin 920 lira tutarında motorin avansını üreticiye dağıtan Konya Şeker, şimdi de 39 milyon 395 bin 772 lira tutarında nakdi avansı üreticilerin hesabına yatırıyor. Üreticinin tarladaki işlerinin en yoğun olduğu ve üretim için yaptığı harcamaların arttığı bugünlerde Konya Şeker’in yatıracağı nakit avans, 10 Temmuz Çarşamba günü itibariyle çiftçilerin banka hesabında olacak. Konya Şeker’in çarşamba günü üreticilerin hesabına yatıracağı nakit avans üreticinin tarımsal üretim için yapacağı harcamalarda elini rahatlatırken piyasaları da hareketlendirecek.
Konya Şeker, 2019-2020 kampanya döneminde şu ana kadar toplamda ayni ve nakdi çiftçiye 199 milyon 887 bin 772 lira avans dağıttı.
'AVANS TARLA İÇİN ÜRETİM DEMEK'
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker’in, her hal ve şartta üretimin sürdürülmesini sağlamayı birinci vazife olarak gördüğünü söyleyerek şöyle konuştu: ''Üretimde sürdürülebilirliği sağlamanın iki tane koşulu var. Bir, üretici ekerken desteksiz kalmayacak. İki, hem üreticinin ürettiği ürün tarlada kalmayacak hem de üretici emeğinin karşılığını alabilecek şekilde ürününü satabilecek. İkinci husus da, üreticinin ürünün değerlendirilmesi konusunda Konya Şeker, ülkemizde açık ara önde. İlk söylediğim husus yani üretirken üreticinin tarlada yalnız kalmaması, şartlarla tek başına boğuşmaması, hatta onun yerine üreticinin dışında gelişen şartlarla biz boğuşalım üretici sadece işiyle ilgilensin, huzur içinde üretsin diye yaptığımız onlarca işten biri ama üretici açısından en önemlilerinden biri avans desteğidir. Avans desteği tarla açısından önemlidir. Avans tohum olur, gübre olur, ilaç olur. Hem ekonomik hem de sosyal hayatın dayanağı olan tarlanın yeşermesini sağlar. Motorin olur, sürülmesini sağlar, tarlayı hareketlendirir. Nakit olur, çapaydı, hasattı masraflı işlerin görülmesini sağlar. Yani avans tarla için üretim demektir.''
'ÜRETİCİYLE ARAMIZDA İŞ BÖLÜMÜ VAR'
Konya Şeker'in, çiftçinin önündeki engelleri kaldırmak gibi önemli vazifesinin olduğunu ifade eden Konuk, ''Bizim işimiz, bu kurumun işi yükü omuzlamak, varsa çiftçinin önüne konulan engel o engelleri yıkmak. Bizim kurumumuzla üretici arasında adı konulmamış bir iş bölümü var. Biz ekonomi cephesinde nöbet tutacağız, mücadele edeceğiz, üreticinin bir yandan ürününü değerlendireceğiz, çiftçi ile rekabet edenle bilek güreştireceğiz, bir yandan da ekonomide hava bozulsa bile set olacağız, savrulan tozun, toprağın ekonominin ters rüzgârlarının üreticimizi etkilemesini önleyeceğiz. Üreticimiz de kendi işiyle yani bu memleketin topraklarından bu millet için daha çok ve daha kaliteli üretmeye yani en iyi bildiği işi kafası rahat huzur içinde yapmaya devam edecek ve ülkemizi gıdada sadece namerde değil merde bile muhtaç bırakmayacak'' diye konuştu.

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Konya Şeker'den üreticilere 39 milyon lira nakit avans desteğiKonya Şeker'den üreticilere 39 milyon lira nakit avans desteği

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