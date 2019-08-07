Konya Şeker'den üreticiye 6,9 milyon lira bayram avansı

KONYA, (DHA)- PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker olarak üreticiye 6 milyon 997 bin 950 lira bayram avansı ödeyeceklerini ve böylelikle bu kampanya döneminde Konya Şeker’in çiftçiye ödediği ayni ve nakdi avansın toplamı 213 milyonu bulduğunu belirtti.

Konya Şeker, üreticilerin bayram öncesi nakit sıkıntısı çekmeden bayramı huzur içinde karşılamaları için Kurban Bayramı öncesinde üreticinin hesabına yaklaşık 6 milyon 997 bin 950 lira aktardı. Konya Şeker, avans desteği ile tarlaya, ağıla, harmana olduğu kadar çarşı pazara da sıcak para girişi sağlayarak ekonominin canlı kalmasına imkan sağlıyor.

Konya Şeker, 2019- 2020 Kampanya döneminde şu ana kadar ayni ve nakdi toplam 213 milyona avans ödemesi yaptı. 6 milyon 997 bin 950 liralık bayram avansı da 8 Ağustos 2019 Perşembe günü ödenecek.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, üreticiyi sözde değil, özde destekleyen Konya Şeker’in sanayi ile ticaretteki başarılarıyla elde ettiği ekonomik güç sayesinde yıl boyunca çiftçinin yanında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

''Ekonominin konjonktürel etkilerinden, genel manada finansal sıkışıklıklardan, bürokratik süreçlerden üreticinin üretim faaliyetinin olumsuz etkilenmemesi için Konya Şeker çok önemli bir işlev üstlenmiştir. Konya Şeker, Konya Ovası'nda üretimin kesintisiz sürmesi için bir yandan sanayi yatırımları gerçekleştirip üreticinin ürününü katma değerli hale getirerek, tarımsal üretim hacminin katlanarak büyümesini sağlarken, diğer taraftan üretimin tüm safhalarında üreticiye destek olmaktadır. Bununla birlikte Konya Şeker, yaptığı katma değerli üretim ve gerçekleştirdiği ihracat ile ülke ekonomisinin büyümesine de ciddi katkı sağlamaktadır" dedi.

Üretimin milli bir dava olduğunu ifade eden Konuk, ''Üretim bu topraklara, vatanımıza olan sadakatimiz, insanlarımıza olan bağlılığımız, ecdadımıza olan borcumuz, bizden sonraki nesillere karşı yükümlülüğümüzdür. İşte bu bilinçle hareket ediyor, üretmeye ve üretimi desteklemeye devam ediyoruz. Biz var günde de, dar günde de aynı yerimizde üreticimizin yanındayız. Çünkü bizim için öncelik üretimdir, üreticidir. Bu dar günlerde yaptığımız destek daha da kıymetlidir. Çünkü Konya Ovası'nda çarkların dönmesini sağlıyoruz, Konya'nın çarşısına pazarına bayramın erkenden gelmesine vesile oluyoruz" diye konuştu.

Konuk, ''Biz üreticimizin, evlatlarının karşısında boynunun bükülmesine izin veremeyiz. Bizim çiftçilerimizin çocukları da herkesin çocukları kadar kıymetli ve onlar da bayramlarda sevinmeyi hak ediyor. Çünkü çok çalışıyor, çok üretiyor ve bu ülkeye herkesten çok değer katıyorlar'' dedi.

FOTOĞRAFLI



