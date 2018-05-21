Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında arpanın kilogramı 0,858 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
ARPALAR Arpa 0,858 0,858 Yemlik arpalar 0,849 0,856 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,983 0,985
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