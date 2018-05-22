FİNANS

Konya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

Düşük vasıflı buğdayın kilogramı 0,947-0,985 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı 0,947-0,985 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Düşük vasıflı buğdaylar 0,947 0,985 ARPALAR Yemlik Arpalar 0,861 0,863 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,987 0,992

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
İtalya’da başbakan adayının öz geçmişindeki ‘doğru olmayan’ bilgiler infial yarattıİtalya’da başbakan adayının öz geçmişindeki ‘doğru olmayan’ bilgiler infial yarattı
Türk çimento sektörü 2004’ten bu yana 250 binden fazla fidan diktiTürk çimento sektörü 2004’ten bu yana 250 binden fazla fidan dikti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Ticaret Borsası

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muratbey peynirleri Avrupa'ya ilk ürünleri gönderdi

Muratbey peynirleri Avrupa'ya ilk ürünleri gönderdi

İtalya’da başbakan adayının öz geçmişindeki ‘doğru olmayan’ bilgiler infial yarattı

İtalya’da başbakan adayının öz geçmişindeki ‘doğru olmayan’ bilgiler infial yarattı

Türk çimento sektörü 2004’ten bu yana 250 binden fazla fidan dikti

Türk çimento sektörü 2004’ten bu yana 250 binden fazla fidan dikti

71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası

Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası

6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.