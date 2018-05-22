Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı 0,947-0,985 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Düşük vasıflı buğdaylar 0,947 0,985 ARPALAR Yemlik Arpalar 0,861 0,863 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,987 0,992
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