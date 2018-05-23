Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,055 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik beyaz sert buğday 1,055 1,055 Düşük vasıflı buğdaylar 1,040 1,045 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,991 1,002
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