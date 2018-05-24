Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,013 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Düşük vasıflı buğdaylar 1,013 1,013 ARPALAR Yemlik Arpalar 0,856 0,878 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,000 1,022
Sami Boydak tahliye oldu
AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)
Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü
Borsa haftaya düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum