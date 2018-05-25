Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Düşük vasıflı buğdaylar 1,000 1,000 ARPALAR Yemlik Arpalar 0,862 0,864 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,008 1,019
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