Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,014 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,014 1,014Düşük vasıflı buğdaylar 0,967 0,967ARPALAR Arpalar 0,879 0,879Yemlik arpalar 0,876 0,878DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,022 1,025BAKLİYATLAR Fasulye 3,510 3,510
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