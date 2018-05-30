Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 0,994 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik diğer buğday 0,994 0,994 ARPALAR Arpalar 0,892 0,892 Yemlik arpalar 0,887 0,896DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,011 1,025
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