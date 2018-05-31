Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,037 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,037 1,037ARPALAR Yemlik arpalar 0,869 0,905DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,014 1,022BAKLİYATLAR Fasulye 3,584 3,584
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