Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,072 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,072 1,072 ARPALAR Yemlik arpalar 0,903 0,903 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,003 1,019
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