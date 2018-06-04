Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,003 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Düşük vasıflı buğdaylar 1,003 1,003 ARPALAR Arpalar 0,879 0,888 Yemlik Arpalar 0,882 0,883 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,996 1,016BAKLİYATLAR Fasulye 3,617 3,617
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