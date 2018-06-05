Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında arpanın kilogramı 0,862 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
ARPALAR Arpalar 0,862 0,862 Yemlik Arpalar 0,852 0,878 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,999 1,009
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