Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,024 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik diğer buğday 1,024 1,024 ARPALAR Arpalar 0,852 0,876 Yemlik arpalar 0,780 0,858DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,003 1,004 BAKLİYATLAR Fasulye 2,751 2,751
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