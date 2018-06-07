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Konya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 14:07 | Son Güncelleme

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,103-1,130 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,103-1,130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,103 1,130ARPALAR Arpalar 0,801 0,831Yemlik arpalar 0,800 0,855DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,003 1,007

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Konya Ticaret Borsası

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