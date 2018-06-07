Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,103-1,130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,103 1,130ARPALAR Arpalar 0,801 0,831Yemlik arpalar 0,800 0,855DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,003 1,007
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