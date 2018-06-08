Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,114-1,134 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,114 1,134Düşük vasıflı buğday 1,086 1,112 ARPALAR Arpalar 0,796 0,847Yemlik arpalar 0,730 0,850DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1 1,003BAKLİYATLAR Fasulye 3,708 3,708
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