Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,030-1,143 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,030 1,143 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,000 1,000 Ekmeklik diğer buğday 0,956 0,956 ARPALAR Arpalar 0,811 0,852 Yemlik arpalar 0,750 0,855 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,889 0,994
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