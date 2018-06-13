Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1-1,139 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 0,947 0,947 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1 1,139Ekmeklik beyaz sert buğday 1,022 1,022 Ekmeklik diğer buğday 0,929 1,001 Düşük vasıflı buğday 0,938 1,126 ARPALAR Arpalar 0,785 0,857Yemlik arpalar 0,714 0,850
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