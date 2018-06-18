FİNANS

Konya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,972-1,136 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,972-1,136 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 0,952 0,952 Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,972 1,136Ekmeklik beyaz sert buğday 0,968 1,041 Ekmeklik diğer buğday 0,921 1,026Düşük vasıflı buğday 0,851 1,121 ARPALAR Arpalar 0,601 0,870

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