Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,008-1,167 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,008 1,167 Ekmeklik beyaz sert buğday 0,984 1,043 Ekmeklik diğer buğday 0,927 1,052 Düşük vasıflı buğday 0,913 1,031 ARPALAR Arpalar 0,723 0,858 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,993 0,993
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