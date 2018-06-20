Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,982-1,141 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,082 1,154 Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,982 1,141Ekmeklik beyaz sert buğday 0,996 1,067 Ekmeklik diğer buğday 0,877 1,013 Düşük vasıflı buğday 0,862 1,056 ARPALAR Arpalar 0,757 0,862DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,986 0,986
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