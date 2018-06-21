Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,972-1,104 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,082 1,082Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,972 1,104Ekmeklik beyaz sert buğday 0,957 1,067 Ekmeklik diğer buğday 0,944 1,042Düşük vasıflı buğday 0,903 1,129ARPALAR Arpalar 0,806 0,876DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,979 0,997
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