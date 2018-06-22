FİNANS

Konya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 13:41 | Son Güncelleme

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,010-1,176 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,010-1,176 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,018 1,079Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,010 1,176 Ekmeklik beyaz sert buğday 0,993 1,067 Ekmeklik diğer buğday 0,922 0,975 Düşük vasıflı buğday 0,895 1,035ARPALAR Arpalar 0,834 0,874

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Konya Ticaret Borsası

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