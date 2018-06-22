Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,010-1,176 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,018 1,079Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,010 1,176 Ekmeklik beyaz sert buğday 0,993 1,067 Ekmeklik diğer buğday 0,922 0,975 Düşük vasıflı buğday 0,895 1,035ARPALAR Arpalar 0,834 0,874
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