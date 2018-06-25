Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,914-1,096 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,101 1,129Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,914 1,096Ekmeklik beyaz sert buğday 1,027 1,035 Ekmeklik diğer buğday 0,920 1,026Düşük vasıflı buğday 0,898 1,147ARPALAR Arpalar 0,820 0,878
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