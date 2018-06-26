Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,937-1,176 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,937 1,176Ekmeklik beyaz sert buğday 0,969 1,071 Ekmeklik diğer buğday 0,854 1,047Düşük vasıflı buğday 0,948 1,162ARPALAR Arpalar 0,827 0,868DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,006 1,009
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