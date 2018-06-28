Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,920-1,122 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,112 1,112Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,920 1,122Ekmeklik beyaz sert buğday 0,960 1,058 Ekmeklik diğer buğday 0,939 1,145Düşük vasıflı buğday 0,912 1,145ARPALAR Arpalar 0,845 0,870BAKLİYATLAR Fasulye 3,521 3,521
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