Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,934-1,156 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğdaylar 1,093 1,116 Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,934 1,156 Ekmeklik beyaz sert buğday 0,951 1,050 Ekmeklik diğer buğday 0,916 1,211 Düşük vasıflı buğday 0,891 1,145 ARPALAR Arpalar 0,858 0,886
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