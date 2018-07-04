Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,941-1,147 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğdaylar 1,102 1,114 Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,941 1,147 Ekmeklik diğer buğday 0,894 1,121 Düşük vasıflı buğday 0,878 1,213 ARPALAR Arpalar 0,862 0,877 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,007 1,007
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