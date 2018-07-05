Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,954-1,181 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,104 1,131Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,954 1,181Ekmeklik beyaz sert buğday 0,909 1,035 Ekmeklik diğer buğday 0,899 1,115Düşük vasıflı buğday 0,892 1,159ARPALAR Arpalar 0,811 0,890DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,022 1,022
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