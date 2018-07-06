Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,952-1,157 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,065 1,120 Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,952 1,157 Ekmeklik beyaz sert buğday 0,908 0,984 Ekmeklik diğer buğday 0,912 1,078 Düşük vasıflı buğday 0,850 1,215 ARPALAR Arpalar 0,858 0,876DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,002 1,002 BAKLİYATLAR Fasulye 2,003 2,003
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