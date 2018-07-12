Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,940-1,157 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,073 1,202 Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,940 1,157 Ekmeklik beyaz sert buğday 0,974 1,080 Ekmeklik diğer buğday 0,903 1,301 Düşük vasıflı buğday 0,890 1,201 ARPALAR Arpalar 0,851 0,877 DİĞER HUBUBATLAR Yulaf 0,842 0,842 Mısır 1,016 1,016
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