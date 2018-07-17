Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,984-1,194 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,080 1,131 Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,984 1,194 Ekmeklik beyaz sert buğday 0,972 1,087 Ekmeklik diğer buğday 0,899 1,346 Düşük vasıflı buğday 0,888 1,360 ARPALAR Arpalar 0,843 0,872DİĞER HUBUBATLAR Yulaf 0,848 0,848
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