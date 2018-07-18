Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,936 ila 1,165 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,936 1,165Ekmeklik beyaz sert buğday 1,033 1,033 Ekmeklik diğer buğday 0,922 1,263Düşük vasıflı buğday 0,889 1,152ARPALAR Arpalar 0,835 0,866DİĞER HUBUBATLAR Yulaf 0,839 0,850 Mısır 1,019 1,020 BAKLİYATLAR Mercimek (Kırmızı) 2,101 2,101
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