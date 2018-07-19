Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,021 ile 1,216 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,021 1,216Ekmeklik beyaz sert buğday 0,992 1,036 Ekmeklik diğer buğday 0,926 1,204 Düşük vasıflı buğday 0,894 1,255 Makarnalık buğday 1,068 1,216 ARPALAR Arpalar 0,846 0,873 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,004 1,018
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