Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,952-1,225 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,952 1,225 Ekmeklik diğer buğday 0,949 1,088 Düşük vasıflı buğday 0,910 1,209Makarnalık buğday 1,130 1,211 ARPALAR Arpalar 0,841 0,856 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,860 0,860
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