Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,065-1,205 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,065 1,205 Ekmeklik diğer buğday 0,996 1,310 Düşük vasıflı buğday 0,936 1,230 Makarnalık buğday 1,066 1,082 ARPALAR Arpalar 0,846 0,869 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,001 1,001
BAKLİYATLAR Fasulye 3,978 3,978
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