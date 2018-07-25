Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,961-1,270 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,055 1,208Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,961 1,270Ekmeklik beyaz sert buğday 1,052 1,052 Ekmeklik diğer buğday 0,988 1,198Düşük vasıflı buğday 0,910 1,212ARPALAR Arpalar 0,846 0,876DİĞER HUBUBATLAR Tritikale 0,889 0,889 Mısır 1,011 1,011
Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum