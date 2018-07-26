Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,023-1,218 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,055 1,055 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,023 1,218Ekmeklik beyaz sert buğday 1,083 1,083 Ekmeklik diğer buğday 0,974 1,411Düşük vasıflı buğday 0,889 1,262ARPALAR Arpalar 0,855 0,876DİĞER HUBUBATLAR Yulaf 0,813 0,813 BAKLİYATLAR Fasulye 3,200 3,200
Yeni taksilere büyük ilgi! İşte fiyat tarifesi
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
21 günlük bedelli askerlik için işinden ayrılanlar tazminat alacak mı?
Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Okuyucu Yorumları 0 yorum