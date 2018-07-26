FİNANS

Konya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,023-1,218 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,023-1,218 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,055 1,055 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,023 1,218Ekmeklik beyaz sert buğday 1,083 1,083 Ekmeklik diğer buğday 0,974 1,411Düşük vasıflı buğday 0,889 1,262ARPALAR Arpalar 0,855 0,876DİĞER HUBUBATLAR Yulaf 0,813 0,813 BAKLİYATLAR Fasulye 3,200 3,200

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Konya Ticaret Borsası

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